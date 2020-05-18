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Налоговики пресекли незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 млн грн

Налоговики пресекли незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 млн грн

Сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками Херсонского пограничного отряда и УСБУ в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта более 3,2 тысячи тонн подсолнечного масла стоимостью около 60 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По результатам проведенных следственных действий налоговики изъяли и арестовали продукцию. При этом с доводами о преступности происхождения масла согласились как суды первой, так и апелляционной инстанций.

“В рамках досудебного расследования в уголовном производстве … установлено, что одним из сомнительных предприятий Николаевской области, которое в налоговую не отчитывалось и налоги не платило, предпринята попытка экспорта морским путем на судне заграничного плавания масла подсолнечного в значительных объемах, приобретенных при неизвестных обстоятельствах”, – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к предусмотренной законодательством ответственности.

По материалам УБР
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