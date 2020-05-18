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В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более миллиона гривен

В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более миллиона гривен

Правоохранители сообщили о подозрении начальнице центрального отделения государственного банка в Киеве. Женщина с помощью подчиненных работников незаконно завладела средствами клиентов в сумме более 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“Киевской местной прокуратурой № 1 сообщено о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в городе Киеве в завладении средствами граждан в сумме свыше 1 млн гривен”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая, находясь на должности руководителя центрального отделения государственного банка, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с другими сотрудниками отделения, незаконно завладела денежными средствами клиентов банка.

Сообщники фигурантки, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе. В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Потерпевшими признаны 19 человек, которым причинен материальный ущерб в сумме более 1 млн гривен.

Сейчас проверяется информация о завладении подозреваемой еще 9 млн гривен средств клиентов.

По материалам Finance.UA
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