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Стало известно, сколько домохозяйств в столице уже обеспечены газовыми счетчиками

Стало известно, сколько домохозяйств в столице уже обеспечены газовыми счетчиками

На сегодняшний день в Киеве 520 тысяч домохозяйств обеспечены приборами учета природного газа. Об этом заявила на брифинге в четверг начальник управления по работе с абонентами АО “Киевгаз” Людмила Гребещук.

“С начала года и до карантина было установлено 11 тысяч газовых счетчиков. Всего на сегодняшний день в Киеве уже обеспечено 520 тысяч домохозяйств приборами учета природного газа”, – сказала Гребещук.

По ее словам, в то же время, на период карантина была приостановлена работа по установлению газовых счетчиков для того, чтобы не подвергать опасности потребителей и специалистов.

Напомним, льготный период для оплаты коммунальных услуг в столице продлится до конца ограничительных мер, в частности, действует скидка 10% для тех, кто платит до конца текущего месяца.

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По материалам УНН
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