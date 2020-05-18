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Смягчение карантина: свыше 7,6 тысячи заведений торговли уже возобновили работу

Смягчение карантина: свыше 7,6 тысячи заведений торговли уже возобновили работу

Смягчение карантина позволило успешно восстановить работу свыше 7,6 тыс. заведений в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в FACEBOOK.

“Смягчение карантина позволило успешно восстановить работу свыше 7,6 тыс. учреждений в сфере торгового и бытового обслуживания населения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая из 9,6 тыс. проверенных Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заведений более 7,6 тыс. полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным Главным государственным санитарным врачом Украины.

Кроме того, на сегодня в Украине уже работают 748 продовольственных рынков, это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.

В пресс-службе напомнили, что 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений, что дало возможность восстановить работу летним площадкам в заведениях общественного питания, парикмахерским, салонам красоты, а также стоматологическим кабинетам. С целью контроля за соблюдением противоэпидемических норм территориальные органы Госпродпотребслужбы проводят регулярный мониторинг таких заведений.

Справка Finance.ua:

  • Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
  • С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных ограничений. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.
  • Второй этап смягчения карантинных мероприятий должен начаться 22 мая.

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По материалам Finance.UA
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