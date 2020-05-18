В Канаде Facebook оштрафовали на $7 миллионов за “слив” персональных данных

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Из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных пользователей Facebook выплатит в Канаде 9,5 млн долл. штрафа (около 7 млн долл США).
Об этом заявили в Бюро по вопросам конкуренции Канады.
“Facebook Inc. выплатит $9 млн штрафа после того, как Бюро по вопросам конкуренции пришло к выводу, что компания делала ложные или обманчивые заявления о приватности личных данных канадцев в Facebook и Messenger. Facebook также выплатит дополнительные $500 тыс. для покрытия расходов проведенного Бюро расследования”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Facebook согласился в дальнейшем “не создавать ложного или обманчивого впечатления о раскрытии персональной информации”. “Это подразумевает и представление о том, насколько пользователь может контролировать доступ к своим персональным данным в Facebook и Messenger”, – рассказали в организации.
В Бюро пояснили, что Facebook создавал у пользователей впечатление, будто они с помощью настроек приватности могут вполне контролировать, кто именно получает доступ к их личной информации. Но Facebook “не ограничивал обмен личной информацией пользователей с посторонними разработчиками”. “Эти личные данные включали контент, размещаемый пользователями в Facebook, сообщения, отправленные в Messenger, а также другую информацию”, – подчеркнули в организации.
Отмечается, что Facebook также позволял “определенным сторонним разработчикам получать доступ к личной информации друзей пользователей, после того, как пользователи устанавливали необходимое приложение”. “Хотя Facebook утверждал, что после 30 апреля 2015 года больше не будет предоставлять такой доступ к личной информации друзей пользователей, с некоторыми сторонними разработчиками практика продолжалась до 2018 года”, – подытожили в Бюро.
В то же время, в Бюро обратили внимание, что Facebook “добровольно сотрудничал в решении этого вопроса”.
Для Facebook эти обвинения в нарушении приватности пользователей далеко не первые. Так, в прошлом году Федеральная комиссия по торговле США наложила на Facebook рекордный штраф – 5 млрд долл. В 2016 году французская власть заставила компанию изменить свою политику в отношении слежения.
В ответ на критику основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику компании, сосредоточивая внимание на приватности пользователей.
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