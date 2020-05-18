"Укрпочта" получит функции банка: детали нововведения

Предоставление “Укрпочте” некоторых функций банка даст доступ около 40% населения Украины, проживающему в сельской местности, к банковским услугам. В тематический законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, будет внесено требование об обязательном наличии банкоматов в отделениях “Укрпочты”.

Об этом “Обозревателю” рассказала народный депутат Украины от партии “Голос”, экс-замминистра экономического развития Украины Юлия Клименко.

Фактически “Укрпочта” будет предоставлять услуги посредника между банками и гражданами. В отделениях граждане получат возможность открыть счет не “Укрпочты”, а определенного государственного банка, пояснила она.

“На данный момент примерно 40% населения не имеет банковских счетов. Соответственно, они не могут покупать в интернете, не могут заплатить за мобильный телефон и много всего прочего. “Укрпочта” физически ногами разносит пенсии в те районы и села, где нет банковской системы. Государство за это платит, Минфин за это платит, потому что на самом деле это очень дорого”, – пояснила нардеп.

Таким образом, по ее словам, принятие закона об “Укрпочте” позволит не только привлечь огромное количество граждан к банковским услугам, но и приведет к значительной экономии Государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

19 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”, который предусматривает расширение финансовых услуг “Укрпочты”.

Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять такие услуги:

открывать и обслуживать почтовые счета на территории Украины для зачисления зарплат, пенсий, государственных социальных пособий, торговой выручки;

выполнять расчетные банковские операции;

осуществлять валютообменные операции;

проводить эмиссию платежных карт для обслуживания почтовых счетов и тому подобное.

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