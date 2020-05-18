Нацбанк обновил правила перевозок валютных ценностей банков

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Национальный банк обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Это обусловлено необходимостью уточнения норм действующего нормативно-правового акта с учетом мировой практики и изменений в законодательстве Украины”, – говорится в сообщении.
Что сделал регулятор:
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