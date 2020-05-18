Нацбанк обновил правила перевозок валютных ценностей банков

Национальный банк обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Это обусловлено необходимостью уточнения норм действующего нормативно-правового акта с учетом мировой практики и изменений в законодательстве Украины”, – говорится в сообщении.

Что сделал регулятор:

уточнил термин “валютные ценности” в соответствии с Законом Украины “О валюте и валютных операциях”;

ввел термин “другие ценности”, который включает золото и другие драгоценные металлы в виде слитков, пластин, драгоценные камни, драгоценности, платежные документы и другие ценные бумаги;

предусмотрел возможность перевозки валютных ценностей небронированным оперативным автотранспортом, оборудованным системами, которые обеспечивают защиту ценностей и повреждают вложенные ценности в случае несанкционированного доступа к ним, а также предоставляют возможность перемещения ценностей от отправителя к получателю без доступа инкассаторов к ним;

предусмотрел возможность использования небронированного автотранспорта для доставки разменных, оборотных, памятных и юбилейных монет в объемах до 100 минимальных заработных плат с использованием защиты огнестрельным оружием;