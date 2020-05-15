В "Киевводоканале" заявили о переносе массового отключения воды

В Киеве отложили массовое отключение водоснабжения из-за замены запорной арматуры на НВС “Виноградарь-3”. Работы перенесли на неопределенный срок.

Об этом сообщили в “Киевводоканале”.

Как заявил представитель “Киевводоканала”, ремонтные работы на НВС “Виноградарь-3” переносятся на другой срок.

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“Работы перенесли, дату определят позже”, – заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начнут замену запорной арматуры на НВС “Виноградарь-III”. Ожидалось, что в период выполнения работ проблемы с водоснабжением могут возникнуть в следующих зонах: Пуща-Водица, Виноградарь, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Новобеличи, Святошин, Академгородок, Беличи. Работы должны были начаться 22 мая и продлиться до 24-го.