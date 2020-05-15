ВВП Украины может сократиться на 7%: какие отрасли пострадают больше всего

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Экономика Украины, которая изменилась за два месяца карантина, может сократиться на 7% в 2020 году в результате воздействия на экономику внешних и внутренних шоков.
К таким выводам пришла Немецкая экономическая команда в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и политических консультаций.
“По пессимистическому сценарию, который предусматривает длительные карантинные мероприятия в Украине, сильнее внешние шоки. Но несмотря на сильные шоки, экономический спад будет все же меньше, чем во время финансового кризиса в 2009 году. Это обусловлено качественной макроэкономической политикой предыдущих лет, которая увеличила устойчивость экономики и создала пространство для использования поддерживающих мер монетарной и фискальной политики”, – говорится в исследовании.
Также отмечается, что стабильность государственных расходов поддерживает экономику, несмотря на снижение налоговых поступлений, в то время как Украина уже вскоре должна подписать новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Дополнительную поддержку экономики обеспечивают снижение учетной ставки Национальным банком Украины и гибкий обменный курс.
Кроме того, согласно прогнозу, ожидается резкое сокращение инвестиций, но государственное потребление стабилизирует экономику.
В 2020 году инвестиции в экономику Украины снизятся на 11,2%. Частное потребление уменьшится не так сильно: на 5,7%.
“Это типичные результаты внутренних и внешних шоков, вызванных пандемией. Стабильное государственное потребление поддержит экономику. Мы ожидаем, что государственное потребление упадет лишь на 0,7% по сравнению с 2019 годом”, – говорится в исследовании.
Там отмечается, что больше всего пострадает сфера транспорта: из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами, в транспортном секторе предполагается сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом.
Розничная торговля также испытывает сильное негативное влияние карантина и падение спроса обернется снижением ее объемов на 8%. Также отмечается, что несмотря на существенное снижение экспорта стали, влияние пандемии на промышленность в целом в Украине будет относительно меньше: ее падение составит всего 5%.
Экономический спад в 2020 году может ухудшиться, если сдерживающие меры не удастся смягчить. Чем дольше продлится карантин, в результате которого закрываются предприятия, тем медленнее будет восстановление в течение грядущих лет.
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