Правительство ликвидирует Офис финконтроля и оставляет Госаудитслужбу

Кабинет Министров отменил решение о реорганизации Государственной аудиторской службы и решил ликвидировать новосозданный Офис финансового контроля.

Такое решение правительство приняло на заседании 20 мая, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Кабмин постановил создать комиссию по ликвидации Офиса финконтроля и назначить председателем комиссии заместителя главы Госаудитслужбы Юлию Соляник. Она должна утвердить персональный состав комиссии, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Офиса финконтроля, проинформировать в 6-месячный срок о результатах работы.

Обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году предлагается в пределах расходов, предусмотренных Офису финансового контроля.

Напомним, 11 декабря правительство создало Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы, правопреемником имущества, прав и обязанностей которой он становится. Также предполагалось сокращение штата Госаудитслужбы на 30%.