Суд ЕС отклонил иск "Северного потока-2" в отношении норм газовой директивы

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Суд Европейского союза вынес решение о том, что российский газопровод “Северный поток-2” должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.
Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
“Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми”, – говорится в решении суда.
Швейцарская компания Nord Stream AG, в которой российская компания ОАО “Газпром” 51% имеет акций, владеет и эксплуатирует трубопровод “Северный поток-1”, который обеспечивает поток газа между Выборгом (Россия) и Люблином (Германия), вблизи Грейфсвальда (Германия). Строительство этого трубопровода было завершено в 2012 году, и он должен эксплуатироваться в течение 50 лет.
Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая “Газпрому”, отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода “Северный поток-2”, который проходит параллельно трубопроводу “Северный поток-1”.
17 апреля 2019 года Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода “Северный поток-2”, согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.
“Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему “Северный поток”, свободно от каких-либо регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается части линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена”, – говорится в решении.
Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода “Северный поток-2” на освобождение от регулирования ЕС.
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