Активы коррупционеров: Рада сделала шаг к возврату выведенных средств в Украину

Активы коррупционеров, которые были выведены из Украины, очень трудно вернуть, но все может вскоре измениться. Верховная Рада сегодня сделала первый шаг на пути возврата в Украину незаконно выведенных активов, полученных преступным путем. Парламент в первом чтении и за основу принял законопроект № 3304.

Свои голоса за этот законопроект отдали 258 нардепов.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений». В закон предлагается внести новый раздел IV-1 «Представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах».

Проголосованный законопроект должен усовершенствовать правовое регулирование отношений, возникающих в связи с представительством и защитой прав и интересов Украины в иностранных органах юрисдикции. Это касается споров и дел в отношении активов, которые прямо или косвенно выходят из юрисдикции Украины, имеют признаки противозаконного происхождения и на которые согласно законодательству Украины может быть наложен арест.

В пояснительной записке к документу указано, что после принятия законопроекта будет введен эффективный правовой механизм реального возврата в Украину активов, полученных преступных путем. Также нормативный акт позволит существенно ускорить сбор необходимых доказательств и наказание в суде виновных.