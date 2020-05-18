Nissan и Italdesign представили серийный суперкар стоимостью 1 млн евро (фото)

Японский автопроизводитель и итальянское кузовное ателье Italdesign представили окончательный серийный вариант суперкара Nissan GT-R50. Стоимость модели, которую выпустят ограниченным тиражом в количестве 50 экземпляров, начинается от 990 000 евро.

Nissan GT-R50 от Italdesign был представлен летом 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R. Итальянские специалисты разработали для суперкара, созданного на базе современного купе GT-R, уникальный кузов с золотистыми элементами. Автомобиль получил новый капот с другими воздухозаборниками, заниженную линию крыши и более узкое заднее стекло.



Фото: MMR

Кроме того, GT-R50 получил совсем другую оптику, а также опциональное массивное заднее антикрыло. В оформлении салона используется карбон, натуральная кожа и алькантара.



Фото: MMR

Под капотом установлен двигатель V6 объемом 3,8 литра мощностью 720 л.с. и крутящим моментом 780 Нм, что превышает мощность обычного Nissan GT-R на 120 л.с.



Фото: MMR