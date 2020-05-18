Японцы представили концепт надувного электрического велосипеда (видео)

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Сотрудники Токийского университета представили концепт надувного электрического велосипеда Poimo. По их мнению, это идеальный транспорт будущего для городских условий.
Корпус Poimo изготовлен из термопластичного полиуретана, который надувается за несколько минут с помощью отдельного электрического компрессора. Он крепится на платформу с электромотором и аккумулятором, а управление выведено на съёмные рукоятки.
Все детали Poimo весят всего 5,5 килограмма и в сложенном состоянии помещаются в рюкзак. Вес надувной подушки составляет 2,3 килограмма. Прочие характеристики создатели держат в секрете.
Сейчас японцы работают над модернизацией Poimo, планируется снизить вес, внедрить компрессор в конструкцию и сократить себестоимость электрического велосипеда. После презентации финальной версии объявят дату начала производства модели и её стоимость.
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