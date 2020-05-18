Японцы представили концепт надувного электрического велосипеда (видео)

Сотрудники Токийского университета представили концепт надувного электри­ческого велосипеда Poimo. По их мнению, это идеальный транспорт будущего для городских условий.

Корпус Poimo изготовлен из термопластичного поли­уретана, который надувается за несколько минут с помощью отдельного электри­ческого компрессора. Он крепится на платформу с электро­мотором и аккуму­лятором, а управ­ление выведено на съёмные рукоятки.

Все детали Poimo весят всего 5,5 килограмма и в сложенном состоянии помещаются в рюкзак. Вес надувной подушки составляет 2,3 кило­грамма. Прочие характе­ристики создатели держат в секрете.

Сейчас японцы работают над модернизацией Poimo, планиру­ется снизить вес, внедрить компрессор в конструкцию и сократить себе­стоимость электрического вело­сипеда. После презентации финальной версии объявят дату начала производ­ства модели и её стоимость.