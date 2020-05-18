Более половины польских компаний не готовы к автоматизации бизнеса

Эпидемия коронавируса поставила предпринимателей перед необходимостью более скорой роботизации и автоматизации, к которой оказались не готовы 68% компаний.

Об этом сообщает издание «Rzeczpospolita».

Только каждый четвертый работодатель заявляет, что способен справиться с проблемой, – следует из исследования «Барометр польского рынка труда», подготовленного польской Государственной службой занятости.

Из исследования следует, что еще в феврале этого года 74% компаний в Польше заявили, что не намерены внедрять автоматизацию, а еще 17% это не планировали тогда, но не исключали такой возможности в будущем.

В начале года только каждое десятое предприятие пребывало в процессе принятия решений, связанных с автоматизацией или робототехникой.

Эксперты считают, что эпидемия, вероятно, поможет преодолеть это поведение в отношении цифровой трансформации, и последствия этого кризиса для многих компаний станут стимулом думать о современных решениях, которые помогают повысить производительность, не требуя увеличения занятости.

«Автоматизация делится на два основных типа: промышленную, где машины выполняют ручную работу за людей. И офисную, где компьютерная программа, называемая роботом, может автоматизировать до 30% административных задач. Независимо от назначения, в настоящее время в Польше робототехника внедряется в основном для сокращения необходимости создания новых рабочих мест, а не для увольнения сотрудников», – комментирует Петр Балвеж, вице-президент компании Abile Consulting.

По его мнению, в перспективе 10-15 лет развитие автоматизации приведет к необходимости повышения квалификации работников. Это связано с тем, что роботы возьмут на себя часть неквалифицированных работ.