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еМалыш запустили еще в 16 городах

еМалыш запустили еще в 16 городах

Отныне сервис еМалыш доступен для родителей новорожденных еще в 16 городах. Получить услугу можно в отделах ГРАГС.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Где появилась услуга: в Полтаве, Николаеве, Ужгороде, Черкассах, Умани, Херсоне, Хмельницком, Миргороде, Золотоноше, Южном, Владимире-Волынском, Ковеле, Нововолынске, Каховке, Новой Каховке и пгт Большая Александровка.

Теперь сервис доступен в 31 городе Украины. Карта точек доступа по ссылке.

“С января 2020 года услугой еМалыш воспользовались около 6000 родителей. Вскоре мы планируем запустить предоставление комплексной услуги во всех ЦПАП Украины. А до конца года – еМалыш станет доступной онлайн на портале Дія”, – комментирует Людмила Рабчинская, заместитель министра цифровой трансформации.

Справка Finance.ua:

  • Для получения услуги родителям новорожденных необходимо обратиться к администратору ГРАГС или ЦПАП в зависимости от города.
  • Перечень документов, которые необходимо иметь при себе: паспорта обоих родителей, налоговые номера налогоплательщиков (при наличии) и медицинскую справку о рождении ребенка.
  • После завершения карантина за услугой можно будет обратиться и к медработнику роддома.
  • еМалыш – это комплексная услуга для родителей новорожденных, которая предполагает объединение 10 услуг по 1 заявлению. Комплексная услуга избавляет от необходимости делать примерно 11 визитов в учреждения, предоставлять до 37 документов и тратить на весь процесс более 30 часов.

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По материалам Finance.UA
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