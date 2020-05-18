еМалыш запустили еще в 16 городах

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Отныне сервис еМалыш доступен для родителей новорожденных еще в 16 городах. Получить услугу можно в отделах ГРАГС.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
Где появилась услуга: в Полтаве, Николаеве, Ужгороде, Черкассах, Умани, Херсоне, Хмельницком, Миргороде, Золотоноше, Южном, Владимире-Волынском, Ковеле, Нововолынске, Каховке, Новой Каховке и пгт Большая Александровка.
Теперь сервис доступен в 31 городе Украины. Карта точек доступа по ссылке.
“С января 2020 года услугой еМалыш воспользовались около 6000 родителей. Вскоре мы планируем запустить предоставление комплексной услуги во всех ЦПАП Украины. А до конца года – еМалыш станет доступной онлайн на портале Дія”, – комментирует Людмила Рабчинская, заместитель министра цифровой трансформации.
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