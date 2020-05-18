Google разработала наушники с сенсорным проводом для управления музыкой (фото, видео)

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Исследователи из Google Research разработали «умный» провод I/O braid, который распознает прикосновения пользователей. Он способен улавливать сдавливание, скручивание и простые касания любого человека. Ощущая разные типы прикосновений, используемый в наушниках провод даёт смартфону команды на увеличение и уменьшение громкости, переключение трека и выполнение других действий.
Провод распознает прикосновения благодаря состоящему из сенсорных проводов сплетению, именуемому как «спиральная сенсорная матрица». Оплётка покрывает всю поверхность шнурка, поэтому пользователь может управлять музыкой, касаясь любой области.
Фото: The Verge
Способность различать разные типы касаний была реализована при помощи машинного обучения. Данные для обучения были собраны при помощи добровольцев, которых попросили различными способами взаимодействовать с проводом. В конечном итоге, благодаря собранным данным, I/O braid научился с 94% точностью распознавать скручивания, сдавливания и другие виды деформации.
Исследователи придумали жесты для управления музыкой на смартфоне:
По мнению изобретателей, скручивать и сжимать провод наушников гораздо проще, чем нажимать на клавиши управления на наушниках. Однако, у такого способа управления есть большой минус — во время ходьбы провод деформируется сам по себе, из-за чего возникают ложные срабатывания.
Как бы то ни было, на данный момент I/O braid — это всего лишь исследовательский проект, и серийные наушники с «умными» проводами вряд ли поступят в продажу в ближайшее время.
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