Rolls-Royce сократит 9000 рабочих мест, чтобы сэкономить $860 миллионов

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Британская компания Rolls-Royce, специализирующаяся на производстве оборудования для авиации, судов и энергетики, объявила о планах сократить авиационное подразделение почти на одну пятую. В результате рабочие места могут потерять 9000 сотрудников.
Поскольку многие страны закрыли свои границы из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сделав невозможными международные путешествия по всему миру, большинство самолётов простаивает в аэропортах. В связи с небольшим количеством рейсов нет необходимости в добавлении новых самолётов в парк авиакомпаний, и соответственно спрос на новые двигатели для них значительно упал.
Сокращения производятся в рамках реорганизации всей компании, благодаря которой она намерена добиться за год 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,6 млрд) экономии средств для смягчения последствий экономического спада, вызванного коронавирусом.
Rolls-Royce заявила, что сокращение рабочих мест в авиационном подразделении позволит ей сэкономить 700 миллионов фунтов стерлингов ($857 млн). Компания также проведёт финансовую реструктуризацию, чтобы изыскать дополнительные резервы экономии.
Сообщается, что больше всего пострадает подразделение гражданской авиации Rolls-Royce. Пандемия не повлияла на заказы оборонных ведомств Великобритании и США, и её бизнес в этом сегменте функционирует как обычно.
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