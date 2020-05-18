До "сотни" за 4 секунды: BMW представила быстрый внедорожник (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкий автопроизводитель BMW представил внедорожник 2021 BMW Alpina XB7.
Об этом сообщает портал CarrBuzz.
“После нескольких лет работы наконец появилась окончательная версия BMW X7 – 2021 BMW Alpina XB7”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, внедорожник имеет двойной 4.4-литровый турбодвигатель V8 с мощностью в 612 лошадиных сил.
Фото: CarrBuzz
Автомобиль разгоняется до «сотни» за всего 4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 302,5 км в час. 2021 BMW Alpina XB7 рассчитан на семерых человек.
Отмечается, что первые заказы можно сделать уже в этом месяце, а первые доставки ожидаются в сентябре.
Фото: CarrBuzz
Стартовая цена внедорожника – от 141 300 долларов США.
Фото: CarrBuzz
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - ЗеленскийВчера, 12:22 - 5956 20
Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"Позавчера, 15:02 - 844 8
В США построят самую дорогую и большую солнечную электростанциюВчера, 04:30 - 1267 7
Шмыгаль подсчитал ежемесячные убытки "Энергоатома"Вчера, 12:14 - 647 6
В Киеве ремонтируют и строят 13 мостов и путепроводовВчера, 19:15 - 242 4
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - ЗеленскийВчера, 12:22 - 5956 20
Межбанк: регулятор практически "спасает" доллар от проседанияВчера, 11:32 - 5320
Аренда жилья в Киеве: стоит ли ожидать снижения цен осеньюВчера, 13:06 - 2776 2
Межбанк: неожиданный итог для доллараВчера, 18:55 - 2621
НБУ спрогнозировал пик экономического кризиса в УкраинеВчера, 08:23 - 2324 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновВчера, 11:35 - 202
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 712
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1115
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1807 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1144