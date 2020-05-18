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До "сотни" за 4 секунды: BMW представила быстрый внедорожник (фото)

До "сотни" за 4 секунды: BMW представила быстрый внедорожник (фото)

Немецкий автопроизводитель BMW представил внедорожник 2021 BMW Alpina XB7.

Об этом сообщает портал CarrBuzz.

“После нескольких лет работы наконец появилась окончательная версия BMW X7 – 2021 BMW Alpina XB7”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, внедорожник имеет двойной 4.4-литровый турбодвигатель V8 с мощностью в 612 лошадиных сил.


Фото: CarrBuzz

Автомобиль разгоняется до «сотни» за всего 4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 302,5 км в час. 2021 BMW Alpina XB7 рассчитан на семерых человек.

Отмечается, что первые заказы можно сделать уже в этом месяце, а первые доставки ожидаются в сентябре.


Фото: CarrBuzz

Стартовая цена внедорожника – от 141 300 долларов США.


Фото: CarrBuzz

По материалам УКРИНФОРМ
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