Правительство распределило 32-миллиардную прибыль ПриватБанка

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Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного “ПриватБанка” за 2019 года. Распоряжение «Некоторые вопросы деятельности АО КБ “ПриватБанк” было принято 20 мая.
Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов, которые направляются на:
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Напомним, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Прибыль “Приватбанка” составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).
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