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В "Укрзализныце" назвали размер убытка из-за карантина

В "Укрзализныце" назвали размер убытка из-за карантина

По итогам января-марта 2020 года “Укрзализныця” получила убыток в размере 7 млрд грн – отрицательно на финансово-экономические показатели УЗ влияет вынужденная остановка деятельности в связи с карантином.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина.

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По прогнозам компании, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств на конец года может достичь 16 млрд грн.

В то же время из-за сокращения объемов производства в Украине, остановки работы отдельных предприятий-грузоотправителей и негативной конъюнктуры на международных рынках общий грузооборот в первом квартале уменьшился 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с такой неблагоприятной ситуацией Министерство инфраструктуры предлагает снизить норматив отчисления прибыли компании в бюджет с 90% до 30%.

По материалам Економічна Правда
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