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ВР хочет изменить Кодекс по процедурам банкротства для погашения долгов на рынке э/э

ВР хочет изменить Кодекс по процедурам банкротства для погашения долгов на рынке э/э

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №2390 “О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)”. За него проголосовали 257 нардепов.

Данный закон регулирует особенности налогообложения операций, связанных с процедурой погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

“Принятие предлагаемых изменений… обеспечит возможность своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности на ОРЭ, определенных законопроектом “О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии”, направленных на полное погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии”, – указано в пояснительной записке.

Напомним, в конце апреля Рада одобрила за основу проект закона №2386 “О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии”, за который проголосовали 258 нардепов.

По материалам РБК-Украина
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