Спрос на «теплые кредиты» растет: банки выдали 80 млн грн за неделю

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Все больше семей приобщаются к программе «теплых кредитов», чтобы сделать дома энергоэффективными и меньше платить за коммунальные услуги. Так, на прошлой неделе банки выдали около 80 млн грн «теплых кредитов», что больше, чем на позапрошлой неделе и даже за все апрель.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
За неделю банки предоставили:
Важно, что с начала действия программы в 2020 г. ею уже успели воспользоваться 370 ОСМД, которые привлекли более 110 млн грн кредитов на мероприятия по энергоэффективности (установка ИТП, замена окон на энергоэффективные, утепление, модернизация систем отопления и т.д.).
Сколько сэкономили. Как свидетельствуют результаты оценки программы, средняя годовая экономия потребления тепла для ОСМД составляет 20%, газа – 10%, а электроэнергии – 9%.
В то же время есть многочисленные примеры ОСМД, которые после комплексной термомодернизации уменьшили расходы на отопление на 40-50% и более.
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