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Спрос на «теплые кредиты» растет: банки выдали 80 млн грн за неделю

Спрос на «теплые кредиты» растет: банки выдали 80 млн грн за неделю

Все больше семей приобщаются к программе «теплых кредитов», чтобы сделать дома энергоэффективными и меньше платить за коммунальные услуги. Так, на прошлой неделе банки выдали около 80 млн грн «теплых кредитов», что больше, чем на позапрошлой неделе и даже за все апрель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

За неделю банки предоставили:

  • более 50 млн грн – семьям на энергосберегающие мероприятия в частных домах;
  • более 28 млн грн – для ОСМД на утепление многоэтажек;
  • 730 тыс. грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

Важно, что с начала действия программы в 2020 г. ею уже успели воспользоваться 370 ОСМД, которые привлекли более 110 млн грн кредитов на мероприятия по энергоэффективности (установка ИТП, замена окон на энергоэффективные, утепление, модернизация систем отопления и т.д.).

Как сэкономить на коммуналке 💡

Сколько сэкономили. Как свидетельствуют результаты оценки программы, средняя годовая экономия потребления тепла для ОСМД составляет 20%, газа – 10%, а электроэнергии – 9%.

В то же время есть многочисленные примеры ОСМД, которые после комплексной термомодернизации уменьшили расходы на отопление на 40-50% и более.

По материалам Finance.UA
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