Получение транша МВФ является вопросом ближайших недель — Нацбанк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Получение средств от Международного валютного фонда является вопросом ближайших недель и традиционных для МВФ процедур.
Об этом шла речь во время встречи главы НБУ Якова Смолия, первого заместителя главы Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
“На прошлой неделе Верховная Рада приняла банковский законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшие дни его подпишет Президент. А дальше получение средств от Международного валютного фонда – это вопрос нескольких ближайших недель и традиционных процедур, установленных в МВФ”, – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, вся сумма кредита пойдет туда, где эти средства сегодня больше всего нужны: непосредственно в госбюджет.
Во время встречи стороны обсудили влияние коронакризиса на украинскую экономику, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, а также антикризисную политику государства.
Великобритания ранее профинансировала подготовку экспертов НБУ Банком Англии и сейчас помогает НБУ работать над обеспечением доступности финансовых услуг в рамках проекта, имплементированного Международной финансовой корпорацией при софинансировании Швейцарии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Верховный суд прогнозирует коллапс судебной системы в июне из-за недофинансированияВчера, 14:30 - 1049 12
ВР предварительно ввела госпошлину за пассажиров и груз во время авиаперелетовВчера, 16:00 - 1816 10
Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"Вчера, 15:02 - 586 8
В апреле номинальный ВВП России упал на 28%Вчера, 13:22 - 836 6
Из-за долгов в 500 млн грн движение электричек могут восстановить лишь частично - УкрзализныцяВчера, 14:15 - 1169 4
Пособие по частичной безработице получат не все: что нужно знатьВчера, 21:02 - 3623 1
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - Зеленский2 ч. назад - 2590 2
Межбанк: вторник продемонстрировал, кто управляет курсомВчера, 18:10 - 2235 3
Межбанк: регулятор практически "спасает" доллар от проседания3 ч. назад - 1906
В Киеве назвали условия доступа пассажиров к метроВчера, 20:01 - 1818
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов3 ч. назад - 88
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)Позавчера, 15:35 - 647
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1070
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1757 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1110