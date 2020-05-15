Получение транша МВФ является вопросом ближайших недель — Нацбанк

Получение средств от Международного валютного фонда является вопросом ближайших недель и традиционных для МВФ процедур.

Об этом шла речь во время встречи главы НБУ Якова Смолия, первого заместителя главы Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

“На прошлой неделе Верховная Рада приняла банковский законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшие дни его подпишет Президент. А дальше получение средств от Международного валютного фонда – это вопрос нескольких ближайших недель и традиционных процедур, установленных в МВФ”, – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вся сумма кредита пойдет туда, где эти средства сегодня больше всего нужны: непосредственно в госбюджет.

Во время встречи стороны обсудили влияние коронакризиса на украинскую экономику, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, а также антикризисную политику государства.

Великобритания ранее профинансировала подготовку экспертов НБУ Банком Англии и сейчас помогает НБУ работать над обеспечением доступности финансовых услуг в рамках проекта, имплементированного Международной финансовой корпорацией при софинансировании Швейцарии.

Справка Finance.ua

Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 мая приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.