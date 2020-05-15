Коломойский подозревается в отмывании сотен миллионов долларов в США

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Об этом сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомые с расследованием.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского во время расследования, которое отслеживало деньги из “Приватбанка” через лабиринт офшорных компаний в США.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его подельники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры были крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, обладая территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером “Приватбанка”, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и недвижимость в США была куплена из законных средств.

Федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах “Приватбанка”, на $5,5 млрд и они назвали это “масштабным и скоординированным мошенничеством”, в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Большое жюри решает, достаточно ли доказательств (существует ли “достаточное основание”), что лицо совершило преступление, чтобы посадить его на скамью подсудимых. Если большое жюри решит, что доказательств достаточно, лицу будет предъявлено обвинение.

Между Украиной и США существует договоренность об экстрадиции. Если большое жюри признает Коломойского виновным, Зеленский и Баканов должны будут выдать его Соединенным Штатам.

Напомним, в апреле СМИ сообщали, что Федеральное бюро расследований ведет расследование против Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.