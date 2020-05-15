Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом

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Компании Sony Semiconductor Solutions и Microsoft объявили о партнерстве в создании решений, в основе которых будут умные камеры с технологиями ИИ.
Партнеры рассчитывают объединить возможности Microsoft Azure и датчика изображения Sony IMX500. Это первый в мире датчик изображения со встроенным процессором искусственного интеллекта.
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Ожидается, что передовые технологии Sony в области работы с изображениями, включая уникальную функциональность встроенного процессора искусственного интеллекта, и опыт Microsoft в облачных вычислениях и искусственном интеллекте, откроют новые рубежи для видеоаналитики в различных отраслях.
Например, розничные продавцы смогут использовать умные камеры для определения того, когда нужно пополнять запасы товаров, или выбора оптимального количества открытых касс в зависимости от длины очереди. Производители смогут с их помощью выявлять опасности на производстве в режиме реального времени и предотвращать травмы.
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