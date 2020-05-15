Microsoft начала раскрывать секреты следующей версии Windows 10

В ближайшее время компания Microsoft выпустит для пользователей большое обновление Windows 10 с новыми функциями. Однако осенью должен состояться релиз второго за год крупного апдейта ОС и до сих пор было неясно, что Microsoft приготовила для него. Теперь стали появляться подробности, утечку которых допустила сама Microsoft.

Обновление Windows 10 20H2 (версия 2009) окажется не таким массивным и амбициозным, как грядущее майское обновление. Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Вместо этого Microsoft планирует сосредоточиться на «минимальном наборе функций», улучшениях производительности и качества работы.

Итак, ближайший апдейт Windows 10 May 2020 Update окажется довольно большим, но Windows 10 20H2 принесёт лишь общие улучшения. Такой подход может оказаться более удачным, чем план по выпуску больших функциональных обновлений дважды в год.

И хотя пока Microsoft хранит гордое молчание о том, что Windows 10 20H2 может оказаться небольшим апдейтом, теперь у нас есть технические «улики» в поддержку данной теории.

Сборка под номером 19041.264 считается финальной для Windows 10 May 2020 Update. В ней обнаружились намёки на осеннее обновление Windows 10 20H2 — специальный «Пакет включения» (Enablement Package). Подтвердился номер версии — 2009, а также номер сборки — 19042.

Версии 2004 и 2009 получили одинаковый набор системных файлов. Новые функции версии 2009 будут включены в ежемесячные обновления версии 2004, но до поры до времени будут находится в отключённом состоянии. Чтобы активировать новые функции, Windows 10 2009 как раз и понадобится установить «Пакет включения».