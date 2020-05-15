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В Польше из-за карантина существенно снизилось количество выданных кредитов

В Польше из-за карантина существенно снизилось количество выданных кредитов

В ближайшие месяцы банки Польши будут осторожны, как и их клиенты, поэтому возобновления прежних темпов кредитования ждать пока не стоит.

Об этом пишут польские СМИ.

Так, количество предоставленных лимитов и кредитных карт в апреле сократилось в годовом исчислении примерно на 68%, потребительских кредитов – на 48%, а ипотек – на 23%, следует из данных Бюро Кредитных Историй, предоставленных изданию Rzeczpospolita.

По сравнению с мартом снижение числа выданных кредитов не так велико, потому что уже тогда пандемия начала накладывать отпечаток на продажи – падение более чем на 40%, за исключением жилищных кредитов (-19%).

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Апрельское снижение продаж в годовом исчислении оказалось более глубоким, чем показывали данные по запросам в Бюро кредитных историй.

«В настоящее время из-за огромной неопределенности в отношении экономических последствий карантина и того, как экономика вернется к нормальной жизни, банки имеют консервативную кредитную политику, – говорит профессор Вальдемар Роговский, главный аналитик БКИ. – Она характеризуется более высокими требованиями к заемщикам (более высокий балл, более низкий коэффициент стоимости обслуживания долга к доходу) и самой кредитной операцией (более низкая стоимость кредита относительно стоимости залога, более высокий собственный вклад). Это приводит к снижению доступности кредита».

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По материалам Finance.UA
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