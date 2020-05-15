Сколько украинцев уехало из Польши на самом деле - польские СМИ

Ядвига Эмилевич, министр предпринимательства Польши, в одном из интервью заявила, что в начале пандемии Польшу покинули миллион украинцев. Поэтому в стране образовался миллион вакансий.

“В начале пандемии около миллиона рабочих из Украины – тех легальных, о которых мы знаем – уехали из Польши, и таким образом мы создали себе этот миллион рабочих мест”, – сказала Ядвига Эмилевич в эфире RMF FM.

Однако, по данным издания “Dziennik Gazeta Prawna”, число граждан Украины, покинувших Польшу, значительно меньше.

Судя по информации, предоставленной пограничниками, с 15 марта по 30 апреля из Польши уехало 198,8 тыс. граждан Украины, а приехало 53 тысячи. Украина также отправила пять самолетов за своими гражданами. На их борту могло быть до 1250 человек.

Из расчетов “DGP” следует, что на 1 мая в Польше было на 148 тыс. украинцев меньше, чем 14 марта.

По данным агентства “Укринформ”, к середине апреля число украинцев, покидающих Польшу, стабилизировалось на уровне 400-600 человек в сутки. Как отмечает “DGP”, это означает, что в мае могли уехать 5-8 тыс. человек. В том числе из Польши с начала пандемии могло выехать около 155 тыс. украинцев. Эти данные подтверждает посольство Украины, которое сообщает, что в Украину вернулись более 180 тыс. граждан.