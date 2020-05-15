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Совет ЕС утвердил программу поддержки занятости объемом 100 миллиардов евро

Совет ЕС утвердил программу поддержки занятости объемом 100 миллиардов евро

Совет ЕС утвердил временную программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Как пишет “Европейская правда”, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте.

Совет ЕС утвердил программу SURE – программу поддержки занятости в странах ЕС в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Программа предусматривает предоставление странам-членам займов на выгодных условиях общим объемом до 100 млрд евро для финансирования национальных программ поддержки занятости, а также внедрение связанных со здравоохранением мероприятий на рабочих местах.

Это один из трех механизмов, предусмотренных в рамках пакета объемом €540 млрд евро, согласованного министрами финансов 9 апреля 2020 года и одобренного лидерами ЕС 23 апреля.

“Пандемия коронавируса стала исключительным вызовом для ЕС… Эта программа является жизненно необходимой “страховой сеткой” для защиты рабочих мест и работников. Она обеспечит наличие у стран-членов необходимых средств для финансирования мероприятий, направленных на преодоление безработицы и потери доходов, и некоторых мероприятий в сфере здравоохранения”, – отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Хорватии Здравко Марич.

Для финансирования займов, Еврокомиссия будет делать займы на финансовых рынках от имени ЕС. Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.

По материалам Економічна Правда
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