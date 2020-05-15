Совет ЕС утвердил программу поддержки занятости объемом 100 миллиардов евро

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Совет ЕС утвердил временную программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.
Как пишет “Европейская правда”, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте.
Совет ЕС утвердил программу SURE – программу поддержки занятости в странах ЕС в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Программа предусматривает предоставление странам-членам займов на выгодных условиях общим объемом до 100 млрд евро для финансирования национальных программ поддержки занятости, а также внедрение связанных со здравоохранением мероприятий на рабочих местах.
Это один из трех механизмов, предусмотренных в рамках пакета объемом €540 млрд евро, согласованного министрами финансов 9 апреля 2020 года и одобренного лидерами ЕС 23 апреля.
“Пандемия коронавируса стала исключительным вызовом для ЕС… Эта программа является жизненно необходимой “страховой сеткой” для защиты рабочих мест и работников. Она обеспечит наличие у стран-членов необходимых средств для финансирования мероприятий, направленных на преодоление безработицы и потери доходов, и некоторых мероприятий в сфере здравоохранения”, – отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Хорватии Здравко Марич.
Для финансирования займов, Еврокомиссия будет делать займы на финансовых рынках от имени ЕС. Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.
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