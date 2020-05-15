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ФГВФЛ призывает остановить действия мошенников с недвижимостью АО «Родовид банк»

ФГВФЛ призывает остановить действия мошенников с недвижимостью АО «Родовид банк»

ФГВФЛ призывает правоохранителей расследовать выявленные им сделки нескольких лиц с залоговым имуществом АО “Родовид Банк”, которые угрожают потерей актива этого банка – офисного здания в центре Киева, а затем и возможности получить средства от продажи этого имущества для расчетов с кредиторами.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Поскольку основным кредитором неплатежеспособного банка является НБУ, то убытки злоумышленники наносят государству.

Очередная мошенническая схема была раскрыта при проведении процедуры ликвидации АО «Родовид банк». Вероятно, ее цель – избежать ипотекодателем ООО «Интерфблок плюс» исполнения решения суда об обращении взыскания на предмет ипотеки, которое было принято в результате неуплаты заемщиком ООО «СПИИ «Возрождение» долга по кредиту.

Так, 7 октября 2013 г. Хозяйственный суд города Киева принял решение о взыскании в счет погашения долга предмета ипотеки – двухэтажного офиса общей площадью 483,4 кв м, находящегося по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 55В. Однако группе лиц благодаря фальсификации документов и привлечению подставных фирм удалось разработать и реализовать схему, в рамках которой 30 декабря 2015 г. было выведено из-под обременения ипотекой указанное здание.

После этого недвижимость становилась предметом сомнительных договоров ипотеки, неоднократно меняла владельцев и претерпевала различные, порой фантастические трансформации на бумаге – например изменение площади помещения, «снос» здания и «появление» абсолютно идентичного на том же месте, но с изменением адреса и тому подобное. Подробности здесь.

По материалам Finance.UA
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