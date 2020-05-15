Топ-10 подкатегорий, которые выгодно продавать на OLX - FinUpDate

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На платформе OLX 13,3 млн активных объявлений, а каждую секунду на сайте появляются еще 2 новых предложения о продаже.
Об этом рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 на тему – «Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка».
При этом карантин изменил не только работу бизнеса, но и многих пользователей платформы, которые живут совсем по-новому.
«С начала карантина на платформе снизилось как количество покупок, так и количество самих объявлений», – говорит Сыроватко.
При этом в некоторых рубриках спрос растет больше, чем предложение. Что делает эти подкатегории достаточно выгодными.
Среди Топ-10 подкатегорий, которые пользуются сегодня повышенным спросом:
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