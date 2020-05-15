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Топ-10 подкатегорий, которые выгодно продавать на OLX - FinUpDate

Топ-10 подкатегорий, которые выгодно продавать на OLX - FinUpDate

На платформе OLX 13,3 млн активных объявлений, а каждую секунду на сайте появляются еще 2 новых предложения о продаже.

Об этом рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 на тему – «Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка».

При этом карантин изменил не только работу бизнеса, но и многих пользователей платформы, которые живут совсем по-новому.

«С начала карантина на платформе снизилось как количество покупок, так и количество самих объявлений», – говорит Сыроватко.

При этом в некоторых рубриках спрос растет больше, чем предложение. Что делает эти подкатегории достаточно выгодными.

Среди Топ-10 подкатегорий, которые пользуются сегодня повышенным спросом:

  • садовой инвентарь: отклики +178%, предложение +34%;
  • продукты питания: отклики +178%, предложение +2%;
  • сад и огород: отклики +124%; предложение +26%;
  • спорт и отдых: отклики +96%; предложение +3%;
  • детский транспорт: отклики +81%; предложение +9%;
  • мотозапчасти и аксессуары: отклики +76%; предложение +34%;
  • строительство и ремонт: отклики +67%; предложение +5%;
  • климатическое оборудование: отклики +51%; предложение -1%;
  • предметы интерьера: отклики +50%; предложение -2%;
  • игрушки: отклики +48%; предложение +0%.
По материалам Finance.UA
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