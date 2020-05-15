В Ивано-Франковске задержали хакера, похитившего «крупнейший в истории массив данных» - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске хакера с мировой славой, известного под ником «Sanix», который продавал базы по 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом паролей.

Хакер привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности в начале 2019 года, когда выложил объявление о продаже баз на одном из форумов. Тогда о нем писали западные СМИ, такие как The Guardian, Forbes и Newsweek, говорят в СБУ.

«База данных, которую он выставил на продажу, была «самым большим за всю историю массивом похищенных данных», – говорится в сообщении.

СБУ установила, что выставленная ​​хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которые он похитил. Таких баз было не менее 7 почти терабайт памяти. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером под псевдонимом «Sanix» является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области. Он продавал логины и пароли к ящикам электронной почты, пин-коды к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам PayPal, сведения о компьютерах, взломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

Во время обысков по месту жительства хакера у него изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч гривен и более 3 тысяч долларов.

Хакеру готовят сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, по ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.