"Новая почта" запустила авиадоставку посылок из США и Китая

Оператор международной экспресс-доставки “Новая почта Глобал” (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи “Новая почта”, запустил регулярные авиарейсы в/из США и Китая.

Об этом сообщает пресс служба “Новой почты”.

“Несмотря на карантин, количество заказов с каждым днем ​​увеличивается. Поэтому мы постоянно ищем новые и совершенствуем имеющиеся способы быстрой доставки. Мы запустили регулярные рейсы с нашими постоянными партнерами Lufthansa, LOT и МАУ, а на прошлой неделе начали сотрудничество с украинской авиакомпанией SkyUp. Первый рейс этой авиакомпании уже доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. И это только часть отправлений, Новая почта Глобал еженедельно доставляет в Украину из Китая. Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 000 посылок весом более 38 тонн”, – комментирует Юрий Беневитский, СЕО Новая почта Глобал.

График авиарейсов:

авиарейсы будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления, экспортируемые из Украины, так и в обратном направлении – покупки, которые украинцы совершают в интернет-магазинах этих стран;

уже запущены 6 регулярных рейсов – пять в/из США и один в/из Китая.

Количество заказов:

в первом квартале этого года количество заказов из США увеличилось в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

такой рост обусловлен сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb, которое началось год назад. Так, только за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тыс. посылок общим весом 360 тонн;

выросло количество доставок услуги NP Shopping – за 1 квартал было доставлено 81 тыс. отправлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года;

клиенты компании стали не только больше заказывать из-за границы, но и отправлять за границу. Так, за первый квартал 2020 года объем экспортных отправлений физических лиц вырос на 12%, а отправки бизнес-клиентов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 78% – это посылки и грузы, 12% – документы.

Справка Finance.ua:

Компания “Новая Почта Глобал” расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress на автомобиле.

Компания “Новая Почта Глобал” отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

“Новая почта” закрыла часть отделений из-за нового коронавируса, однако ввела определенные ограничения и защитные меры.

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