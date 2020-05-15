"Новая почта" запустила авиадоставку посылок из США и Китая

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Оператор международной экспресс-доставки “Новая почта Глобал” (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи “Новая почта”, запустил регулярные авиарейсы в/из США и Китая.
Об этом сообщает пресс служба “Новой почты”.
“Несмотря на карантин, количество заказов с каждым днем увеличивается. Поэтому мы постоянно ищем новые и совершенствуем имеющиеся способы быстрой доставки. Мы запустили регулярные рейсы с нашими постоянными партнерами Lufthansa, LOT и МАУ, а на прошлой неделе начали сотрудничество с украинской авиакомпанией SkyUp. Первый рейс этой авиакомпании уже доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. И это только часть отправлений, Новая почта Глобал еженедельно доставляет в Украину из Китая. Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 000 посылок весом более 38 тонн”, – комментирует Юрий Беневитский, СЕО Новая почта Глобал.
График авиарейсов:
Количество заказов:
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