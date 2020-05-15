Рада ужесточила госрегулирование использования ядерной энергии

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2372 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии”. Проект поддержали 288 нардепов.
Закон направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.
Законопроектом вносятся изменения в ЗУ “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” и закона “О лицензировании видов хозяйственной деятельности” относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.
Напомним, в конце апреля Рада поддержала за основу законопроект №2372 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии”, его поддержали 295 нардепов.
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