Низкие зарплаты и коррупция: украинцы назвали самые серьезные проблемы страны

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Самой серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором месте – коррупция.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens. Опрос был проведен компанией Info Sapiens 4 марта – 8 апреля 2020 года.
Топ-5 проблем:
Инфографика: Info Sapiens
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