Низкие зарплаты и коррупция: украинцы назвали самые серьезные проблемы страны

Самой серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором месте – коррупция.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens. Опрос был проведен компанией Info Sapiens 4 марта – 8 апреля 2020 года.

Топ-5 проблем:

92,2% респондентов отмечают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты (67% считают проблему очень серьезной, 25,2% – скорее серьезной);

коррупцию отметили 91,2% украинцев (69% считают проблему очень серьезной, 22,2% – скорее серьезной);

высокую стоимость и низкое качество медицинских услуг назвали 90,7% респондентов (67,3% считают проблему очень серьезной, 23,4% – скорее серьезной);

военные действия в Донецкой и Луганской областях отметили 89,8% опрошенных (72,7% считают проблему очень серьезной, 17,1% – скорее серьезной);

несправедливость в системе правосудия назвали 86% граждан (59,9% считают проблему очень серьезной, 26,1% – скорее серьезной).



Инфографика: Info Sapiens

Справка Finance.ua:

По данным исследования компании Info Sapiens, индекс потребительских настроений в Украине в марте 2020 года составил в 73,0 п., что на 8,9 п. ниже, чем в феврале 2020 года.

По данным исследования «Рубикон», одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.

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