Из-за долгов в 500 млн грн движение электричек могут восстановить лишь частично - Укрзализныця

Руководство “Укрзализныци” заявляет, что возобновление работы пригородного транспорта в полном объеме в настоящее время оказалось под угрозой из-за того, что перевозчик недополучил возмещение от местных бюджетов за проезд льготников.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

“За 2019 год и первый квартал 2020 года “Укрзализныця” не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, оказываемые льготным категориям населения”, – говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

“Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантинных ограничений. Укрзализныця всегда готова к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства”, — отметил он.

Напомним, что согласно ст. 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозки льготников в пригородном сообщении должны возмещаться за счет местных бюджетов. Но Укрзализныця хронически не получает средства за осуществление этих перевозок.

В частности, за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг — 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 года ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано — 14,6 млн грн (12,8%), долг — 99,1 млн грн.

“Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали город Киев, который не уплатил ни копейки из 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн из 68,7 млн грн общей суммы предоставленных услуг, и Харьковская область — долг 61,2 млн грн из общей суммы в 68 млн грн”, – сообщают в “Укрзализныце”.

Напомним, Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди возобновления курсирования пригородных поездов.