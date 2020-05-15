Межбанк: котировки НБУ будут диктовать тренд на рынке

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Вторник продолжит тенденции вчерашнего дня на валютном рынке и снова пройдет очень активно. По нашим прогнозам, сегодня объемы на торгах будут в пределах до $ 340 млн при совершении до 680 сделок.
Главных причин несколько:
1). Пик бюджетных платежей у клиентов. До 20 мая бизнес должен рассчитаться с государством по налогам и даже с учетом послаблений из-за карантина – суммы значительные. Свободной гривны у клиентов нет вообще, выручка падает. И большинство компаний будет активно продавать валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом. На фоне низкого спроса – это всегда работает на укрепление гривны;
2). Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники хотят разместить гривневые облигации на 3,6,9 месяцев и 1 год, а долларовые – на 204 дня. С объемами размещения минфиновцы тоже определились – на 3 и 6 месяцев по 1 млрд каждого выпуска по номиналу, по 9 месяцам и году – без ограничений. Также готов Минфин Украины привлечь в неограниченном количестве и доллары на срок 204 дня. По факту это приведет к снижению доходности бумаг на 3 и 6 месяцев в гривне (там есть конкуренция между покупателями из-за ограничений объема ОВГЗ). В целом, банки сейчас достаточно активно скупают эти гривневые облигации (хотя для экономики гораздо важнее было их кредитование реального сектора этими ресурсами) и такие операции частично тоже работают на нацвалюту. Так как дефицит гривны провоцирует снижение курса на межбанке;
3) Активная работа НБУ на валютном рынке в части выкупа излишка доллара в резервы. Из-за полного застоя в экономике деловая активность чрезвычайно низкая и выкупать валюту на торгах особенно некому. Это приводит к ситуативному укреплению курса гривны, а Нацбанк практически ежедневно проводит интервенции по выкупу доллара в ЗВР. Именно котировки НБУ сейчас диктуют курсовой тренд на межбанке. В то же время своими действиями регулятор практически удерживает сейчас доллар от существенного обвала.
4) Поведение спекулянтов. Спекулянты снова попытаются хоть как-то расшевелить рынок, подстраиваясь под действия крупных клиентов, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов. При росте предложения (что закономерно в дни бюджетных платежей) – они продолжат играть “на понижение”.
Finance.ua прогнозирует коридор по доллару 19 мая на межбанке в пределах 26,40-26,65 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,57 / 26,59
евро – 28,85 / 28,87
российский рубль – 0,3650 / 0,3654
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