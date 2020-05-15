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Верховный суд прогнозирует коллапс судебной системы в июне из-за недофинансирования

Верховный суд прогнозирует коллапс судебной системы в июне из-за недофинансирования

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская прогнозирует коллапс судебной системы в июне из-за недофинансирования. По ее словам, процессуальные гарантии нельзя отложить.

На вопрос о том, есть ли риск коллапса судебной системы в июне из-за недофинансирования, Данишевская ответила: “Да, невозможность направления повестки делает невозможным рассмотрение дела судом. Есть также проблемы с оплатой труда работников аппаратов судов первой и второй инстанций. Останавливается строительство судов, ремонты. Но мы понимаем, что во время этого особого положения, когда стране нужны деньги на лечение людей, ремонт или строительство можно отложить. А вот процессуальные гарантии – нет.

Что же касается зарплат судей, в 2016 году государство взяло курс на борьбу с коррупцией, в том числе в судебной сфере. Один из элементов такой борьбы – это установление повышенной заработной платы работникам антикоррупционных и правоохранительных органов, судьям.

Отступление от этой политики означало бы, что наше государство меняет курс: оно уже не будет стремиться к независимости судебной системы, не будет бороться с коррупцией. Потому что без такого важного элемента, как достойная заработная плата, все заявления о предотвращении коррупции будут лишь словами, которые ничего не стоят”, – сказала она.

По материалам РБК-Украина
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