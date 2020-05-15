Запуск биткойна в Etherium сорван: эмиссию tBTC остановили после обнаруженной уязвимости

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Выпуск токена tBTC в Etherium, обеспеченный биткоином, и запущенный несколько дней назад, остановлен разработчиками после обнаружения уязвимости, сообщает BitsMedia.
По информации издания, глава проекта tBTC Мэтт Луонго (Matt Luongo) в Twitter сообщил, что депозиты tBTC приостановлены на 10 дней.
“tBTC работал на основной сети всего два дня. Похоже, он родился преждевременно. Спокойной ночи, милый принц”, — написал Луонго.
Разработчики не сообщают подробностей по обнаруженной уязвимости. Процедура приостановки депозитов действует 10 дней.
Именно за этот срок создатели проекта должны исправить ошибку. После разрешения ситуации Луонго пообещал опубликовать все детали об уязвимости.
Чуть позднее Луонго рассказал, что разработчики решили проблему, однако на момент публикации подробностей еще нет.
Токены tBTC выпускаются смарт-контрактом на блокчейне Эфириума. Пользователь перечисляет биткоины на специально сгенерированный адрес, и получает на свой кошелек Etherium соответствующее количество токенов tBTC.
Преимуществом проекта разработчики называют быстрый и легкий перевод токенов в BTC и наоборот. Разработкой системы занимались компании Keep Network и Summa.
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