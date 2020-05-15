Открытие летних площадок принесло ресторанам всего 12% дополнительной прибыли

Украинские рестораторы постепенно открывают летние площадки, чтобы иметь хоть какую-то прибыль во время карантинных ограничений. Правда, о “сверхприбылях” речь пока не идет.

Согласно данным исследования компании по автоматизации ресторанов Poster, охватившем операционные данные около 4000 заведений Украины, после открытия летних площадок количество заведений, которые возобновили работу во время карантина, заметно возросло.

За последнюю неделю, c 11 по 17 мая, количество вновь открытых кафе и ресторанов подскочило сразу на 18% по сравнению с предыдущей неделей – с 44% до 62%. Для сравнения, в апреле рост числа заведений, возобновивших работу, не превышал 2-3%.

“Уставшие от вынужденного простоя, сегодня многие рестораторы принимают правила игры и открывают летние площадки. Конечно же, летники не решают основных проблем общепита: при тех санитарных и транспортных ограничениях, необходимости вновь платить аренду, эффективность работы многих заведений остается под вопросом”, – рассказал CEO и совладелец компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Ерошек.

Немного вырос и оборот общепитов. Если 4-10 мая средний оборот ресторанов и кафе составлял всего 35% от докарантинных продаж, на прошлой неделе открытые заведения стали генерировать 47% от докризисного оборота (за 100% взят выторг 24 февраля). Итого рост составил 12%.

“Первый месяц карантина стал самым тяжелым для рестораторов – каждое третье заведение в тот период не смогло перестроиться на работу с доставкой и было вынуждено приостановить работу”, – отмечает Ерошек.