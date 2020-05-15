Пенсионный фонд выделил более 28 млрд грн на выплату пенсий в мае

По состоянию на 19 мая на выплату пенсий уже выделено 28,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

“18 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая”, – говорится в сообщении.

Сколько направили на выплату пенсий:

18 мая на пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен;

с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 28,1 миллиарда гривен.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке:

пенсия будет зачислена на ваш счет в банке;

тем, кто выбрал АО „Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой.



Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Справка Finance.ua:

В Украине, кроме майского перерасчета пенсии, также проведут две индексации выплат для того, чтобы компенсировать рост цен. Повышение коснется тех, кто сейчас получает минимальную пенсию.

Средний размер пенсии для 11,3 млн пенсионеров составляет 3170,14 гривен.

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

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