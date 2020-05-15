Пенсионный фонд выделил более 28 млрд грн на выплату пенсий в мае

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По состоянию на 19 мая на выплату пенсий уже выделено 28,1 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
“18 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая”, – говорится в сообщении.
Сколько направили на выплату пенсий:
Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке:
Инфографика: Пенсионный фонд
Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.
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