Межбанк: доллар подешевел, но НБУ не дает нацвалюте сильно укрепляться

Понедельник прошел достаточно хорошо для гривны на валютном рынке. Доллар снова подешевел с утренних 26,59/26,62 гривен до 26,57/26,59 к концу сессии.

Курс просел бы гораздо больше с целью к 26,50 и даже ниже, но Нацбанк практически не дает нацвалюте сильно укрепляться. Как только предложение значительно превышает спрос, регулятор выходит на торги и выкупает излишек доллара. Это снимает давление на курс и фактически котировки НБУ диктуют поведение и котировки межбанка.

Клиенты продавали сегодня валюту в основном под свои расчеты с бюджетом. Всем нужна гривна и это заставляет компании активнее продавать валютные поступления. Фактически НБУ трижды присутствовал на межбанке.

В первый раз, с самого утра выкупал по 26,60 гривен за доллар и очень быстро приобрел “дежурные” $20 млн. Затем достаточно долго простоял с ценником скупки по 26,57 гривен, а закончил сделками по 26,56. По нашим оценкам и мнениям участников торгов, всего купил порядка $45-65 млн. Именно покупки регулятора сейчас сдерживают падение валютных котировок в течение дня.

Ход торгов

Как и в прошлую пятницу, предложение валюты сегодня превышало спрос практически всю сессию и НБУ снова выполнял роль “универсального” покупателя. Ближе к 11:00 доллар с утренних 26,59/26,62 просел до 26,57/26,59 гривен, а затем и до 26,56/26,58 к обеду. НБУ с самого утра быстро скупил свои первые $20 млн по 26,60 гривен и ушел с рынка.

Как только Нацбанк ушел, котировки опять поползли вниз. НБУ вышел во второй раз с уровнем покупки по 26,57 гривен и стоял с этим ценником очень долго. А затем продолжил свои операции уже по 26,56. Такое поведение регулятора обеспечило «замирание» котировок доллара на уровне 26,56/26,58 практически до 16 часов. А завершилась сессия уровнем 26,57/26,59 гривен за доллар.

Главные события 18 мая на межбанке:

доллар с утренних 26,59/26,62 гривен подешевел до 26,57/26,59 к концу дня;

НБУ сегодня трижды выходил на межбанк с покупкой первых $20 млн по 26,60 гривен. Затем долго стоял с ценником выкупа по 26,57 гривен, а под конец активной фазы сессии покупал по 26,56. По оценкам участников рынка всего за день регулятор купил порядка $45-65 млн;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,5749 гривен, а официальный на 19 мая составил 26,571 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,56 / 26,58

евро – 28,74 / 28,76

российский рубль – 0,3645 / 0,3649

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0858 / 1,0860

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