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Потребители финуслуг почти 10 тыс. раз пожаловались в НБУ: На что жалуются клиенты

Потребители финуслуг почти 10 тыс. раз пожаловались в НБУ: На что жалуются клиенты

В январе-марте 2020 года Национальный банк получил и обработал около 10 тысяч обращений потребителей финансовых услуг. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале.

Об этом свидетельствуют данные отчета НБУ за первый квартал о работе с обращениями потребителей финансовых услуг.

На какие банки жаловались потребители:

  • в первом квартале потребители чаще всего обращались по работе пяти банков. Причина – эти банки активно работают с населением и имеют большое количество клиентов;
  • каждое второе письменное обращение по банкам (49% от общего количества) касалось государственных банков. Около трети (29%) – обращения по банкам с иностранным капиталом. Остальные 22% касались частных банков;
  • две трети письменных обращений по банкам (66%) имели признаки нарушения прав потребителей. Таких обращений НБУ получил более 1000.

Были выявлены следующие признаки нарушения прав потребителей:

  • банк вводит в заблуждение потребителя относительно процентной ставки по кредиту (фактическая процентная ставка по кредиту оказывается значительно выше, чем рекламировал банк);
  • скрывает дополнительные платежи по кредиту
  • нарушает условия возврата кредита;
  • самовольно увеличивает кредитный лимит;
  • начисляет проценты на ранее начисленные проценты;
  • списывает до 50% с зарплаты или других начислений в счет погашения долга;
  • без предупреждения увеличивает тарифы за пользование картой;
  • скрывает условия досрочного снятия средств с депозита, информацию о дополнительных комиссиях и штрафы по депозиту;
  • навязывает оформление кредитной карты при получении зарплатной или пенсионной карт.

Что делать потребителю в таких случаях:

  • потребителю нужно внимательно читать все условия предоставления услуг, не только кредитный или депозитный договор, но и анкеты клиента или договор обслуживания (ведь там могут быть прописаны тарифы, комиссии и т.д.);
  • следует всегда уточнять полную стоимость услуги, в частности кредита, включая все дополнительные платежи;
  • если потребитель считает, что банк нарушил его права, нужно написать обращение непосредственно руководству банка (некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне);
  • если банк не реагирует даже после обжалования, следует обращаться в Национальный банк.

Справка Finance.ua:

  • НБУ принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и ​​депозитах в рекламе. Требования вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков.

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По материалам Finance.UA
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