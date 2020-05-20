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Какие сферы бизнеса в Украине самые прибыльные для инвесторов (инфографика)

Какие сферы бизнеса в Украине самые прибыльные для инвесторов (инфографика)

Наиболее перспективной для дальнейшего роста и привлечения иностранных инвестиций является отрасль производства пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Офисе Национального инвестиционного Совета. Анализ был проведен за 2010 – 2018 годы на основе показателей динамики объемов реализованной продукции, капитальных инвестиций и чистой прибыли предприятий.

Самые перспективные секторы экономики для инвесторов:

  • производство пищевых продуктов;
  • текстильное производство;
  • производство одежды;
  • производство фармацевтических продуктов;
  • производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
  • производство электрического оборудования и производство мебели;
  • предприятия по выращиванию однолетних и двухлетних культур;
  • предприятия телекоммуникаций (электросвязь);
  • предприятия, которые занимаются компьютерным программированием и связанным консультированием.

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Эти отрасли были выбраны из-за наилучшего соотношения роста чистой прибыли к росту капитальных инвестиций. Кроме того, учитывалась скорость выхода из кризиса 2014 года и количество лет с положительным чистым доходом (более четырех лет).

По материалам Finance.UA
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