Какие сферы бизнеса в Украине самые прибыльные для инвесторов (инфографика)

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Наиболее перспективной для дальнейшего роста и привлечения иностранных инвестиций является отрасль производства пищевых продуктов.
Об этом сообщили в Офисе Национального инвестиционного Совета. Анализ был проведен за 2010 – 2018 годы на основе показателей динамики объемов реализованной продукции, капитальных инвестиций и чистой прибыли предприятий.
Самые перспективные секторы экономики для инвесторов:
Эти отрасли были выбраны из-за наилучшего соотношения роста чистой прибыли к росту капитальных инвестиций. Кроме того, учитывалась скорость выхода из кризиса 2014 года и количество лет с положительным чистым доходом (более четырех лет).
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