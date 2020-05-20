Какие сферы бизнеса в Украине самые прибыльные для инвесторов (инфографика)

Наиболее перспективной для дальнейшего роста и привлечения иностранных инвестиций является отрасль производства пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Офисе Национального инвестиционного Совета. Анализ был проведен за 2010 – 2018 годы на основе показателей динамики объемов реализованной продукции, капитальных инвестиций и чистой прибыли предприятий.

Самые перспективные секторы экономики для инвесторов:

производство пищевых продуктов;

текстильное производство;

производство одежды;

производство фармацевтических продуктов;

производство компьютеров, электронной и оптической продукции;

производство электрического оборудования и производство мебели;

предприятия по выращиванию однолетних и двухлетних культур;

предприятия телекоммуникаций (электросвязь);

предприятия, которые занимаются компьютерным программированием и связанным консультированием.

Эти отрасли были выбраны из-за наилучшего соотношения роста чистой прибыли к росту капитальных инвестиций. Кроме того, учитывалась скорость выхода из кризиса 2014 года и количество лет с положительным чистым доходом (более четырех лет).