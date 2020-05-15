В Киеве с нового года планируют повысить тарифы на воду

Киевводоканал планирует в 2021 году повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), был одобрен проект постановления «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год:

тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

13,440 грн (в т. ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотвода;

Расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального Регулятора.

ЧАО «АК «Киевводоканал» предложил в 2021 году установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотвода.

Справка Finance.ua:

В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды.

Гидравлические испытания в Киеве по правилам начинаются со следующего дня после окончания отопительного сезона. В этом году начали позже – 12 мая, потому как был усилен карантин.

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