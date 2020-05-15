0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 163 0

В Киеве с нового года планируют повысить тарифы на воду

В Киеве с нового года планируют повысить тарифы на воду

Киевводоканал планирует в 2021 году повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), был одобрен проект постановления «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год:

тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 13,440 грн (в т. ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 9,552 грн (в т. ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотвода;

Расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального Регулятора.

ЧАО «АК «Киевводоканал» предложил в 2021 году установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотвода.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды.
  • Гидравлические испытания в Киеве по правилам начинаются со следующего дня после окончания отопительного сезона. В этом году начали позже – 12 мая, потому как был усилен карантин.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.