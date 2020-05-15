В Киеве с нового года планируют повысить тарифы на воду

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Киевводоканал планирует в 2021 году повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), был одобрен проект постановления «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год:
тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:
Расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального Регулятора.
ЧАО «АК «Киевводоканал» предложил в 2021 году установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:
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