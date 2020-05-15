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Каталог интернет-банков Украины

Каталог интернет-банков Украины

Экономия времени — не единственный плюс в интернет-банкинге. Главными преимуществами является то, что вы независимы от графика работы и закрепленного места.

Пользователь может на ходу где угодно и когда угодно осуществить необходимые операции, имея под рукой только гаджет с выходом в сеть. Оплата коммуналки, открытие депозита, переводы или обмен валюты — все это можно делать в онлайне.

Чтобы пользователи могли удобно и без лишних усилий сравнить возможности разных интернет-банков, наши коллеги с портала «Минфин» проанализировали 29 украинских банков, имеющих технологию мобильного банкинга, и создали специальный каталог.

В каталоге можно легко подобрать интернет-банк по самым важным функциям:

  • регистрация новых клиентов без посещения отделения банка;
  • переводы с карты на карту;
  • открытие депозита онлайн;
  • оплата коммунальных услуг;
  • обмен валюты онлайн;
  • пополнение мобильного счета;
  • онлайн-кредитование;
  • наличие BankID;
  • SWIFT платежи;
  • дополнительные возможности (управление лимитами на расчеты в интернете или снятие наличных, бесплатное оповещение о совершенных операциях, отслеживание кэшбэка в специальном разделе).

Каталог интернет-банков Украины 📱

По материалам Finance.UA
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