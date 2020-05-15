Каталог интернет-банков Украины 📱

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Экономия времени — не единственный плюс в интернет-банкинге. Главными преимуществами является то, что вы независимы от графика работы и закрепленного места.
Пользователь может на ходу где угодно и когда угодно осуществить необходимые операции, имея под рукой только гаджет с выходом в сеть. Оплата коммуналки, открытие депозита, переводы или обмен валюты — все это можно делать в онлайне.
Чтобы пользователи могли удобно и без лишних усилий сравнить возможности разных интернет-банков, наши коллеги с портала «Минфин» проанализировали 29 украинских банков, имеющих технологию мобильного банкинга, и создали специальный каталог.
В каталоге можно легко подобрать интернет-банк по самым важным функциям:
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