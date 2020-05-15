Испания сообщила, когда рассчитывает открыть границы для туристов

Испания стремится вновь открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменен карантин.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Reuters.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что это ограничение отменят параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

“Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность”, – сказал он.

На туризм приходится более 12% экономики Испании.

Банк Испании заявил, что из-за эпидемии службы здравоохранения подверглись серьезному стрессу и нанесли удар по экономике, которая в этом году может сократиться на 12,4%.

Безработица резко возросло в марте и апреле, в результате чего число людей, зависящих от пособия по безработице, достигло рекордных 5,2 миллиона.