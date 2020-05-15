0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Испания сообщила, когда рассчитывает открыть границы для туристов

Испания сообщила, когда рассчитывает открыть границы для туристов

Испания стремится вновь открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменен карантин.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Reuters.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что это ограничение отменят параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

“Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность”, – сказал он.

На туризм приходится более 12% экономики Испании.

Банк Испании заявил, что из-за эпидемии службы здравоохранения подверглись серьезному стрессу и нанесли удар по экономике, которая в этом году может сократиться на 12,4%.

Безработица резко возросло в марте и апреле, в результате чего число людей, зависящих от пособия по безработице, достигло рекордных 5,2 миллиона.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.