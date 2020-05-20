Прибыль производителя iPhone упала на 90% по итогам квартала

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Тайваньская Foxconn, которая является крупнейшим поставщиком iPhone, отчиталась о падении прибыли на 90% по итогам первого квартала 2020 года.
Об этом пишет Reuters.
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Прибыль компании по итогам первого квартала сократилась до $70,3 млн на фоне закрытия заводов в Китае из-за вспышки коронавируса, а также сокращения заказов со стороны ключевых заказчиков, в том числе и Apple.
Отмечается, что результаты Foxconn по итогам первого квартала оказались худшим результатом компании с 2000 года и не оправдали прогнозы аналитиков.
В компании отметили, что после открытия заводов в Китае ситуация улучшилась. В Foxconn ожидают, что компания сможет вернуться к стабильному росту во втором квартале этого года.
В частности, в компании ожидают роста выручки для корпоративного и вычислительного подразделения более чем на 10% и 15% соответственно. При этом в Foxconn ожидают снижения выручки в сегменте бытовой электроники, большую часть которого составляют смартфоны. Прогнозируется, что подразделение сообщит о снижении продаж на 15% в год из-за влияния пандемии коронавируса на покупательную способность потребителей.
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