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Прибыль производителя iPhone упала на 90% по итогам квартала

Прибыль производителя iPhone упала на 90% по итогам квартала

Тайваньская Foxconn, которая является крупнейшим поставщиком iPhone, отчиталась о падении прибыли на 90% по итогам первого квартала 2020 года.

Об этом пишет Reuters.

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Прибыль компании по итогам первого квартала сократилась до $70,3 млн на фоне закрытия заводов в Китае из-за вспышки коронавируса, а также сокращения заказов со стороны ключевых заказчиков, в том числе и Apple.

Отмечается, что результаты Foxconn по итогам первого квартала оказались худшим результатом компании с 2000 года и не оправдали прогнозы аналитиков.

В компании отметили, что после открытия заводов в Китае ситуация улучшилась. В Foxconn ожидают, что компания сможет вернуться к стабильному росту во втором квартале этого года.

В частности, в компании ожидают роста выручки для корпоративного и вычислительного подразделения более чем на 10% и 15% соответственно. При этом в Foxconn ожидают снижения выручки в сегменте бытовой электроники, большую часть которого составляют смартфоны. Прогнозируется, что подразделение сообщит о снижении продаж на 15% в год из-за влияния пандемии коронавируса на покупательную способность потребителей.

По материалам НВ
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