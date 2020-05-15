Негосударственные пенсионные фонды будут отчитываться ежедневно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обязала новых профессиональных участников рынка ценных бумаг – администраторов негосударственных пенсионных фондов подавать отчетность в новом формате.

По сообщению пресс-службы НКЦБФР, новые требования к отчетности и порядок составления, подачи и обнародования данных определены в проекте «Положения о порядке составления, подачи и обнародования администратором НПФ административных данных, в том числе отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению», который был одобрен на заседании комиссии.

Положением предусмотрена подача администраторами данных ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.

Данные делятся на информацию об администраторе как юридическом лице и информацию по деятельности НПФ и их администрировании администратором.

В частности, новыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг в НКЦБФР будет подаваться следующая информация:

- ежедневные данные, состоящие из справки о составе, структуре и чистой стоимости активов НПФ, которая составляется и подается администратором по каждому НПФ отдельно. Первый отчетный период – 1 октября 2020 года;

- ежеквартальные данные об администраторе НПФ, в которые включаются ежемесячные данные об администраторе за последний месяц отчетного квартала и за I, II и III квартал отчетного года – промежуточная финансовая отчетность администратора, которая должна соответствовать международным стандартам финансовой отчетности. Первый отчетный период – июнь и II квартал 2020 года, а первая отчетность подается до 31 августа 2020 года;

- ежеквартальные данные о деятельности пенсионных фондов и их администрировании, состоящие из справки о персонифицированном учете участников пенсионного фонда, справки о результатах деятельности корпоративных и профессиональных пенсионных фондов, справки об участниках пенсионного фонда по возрастной категории и за I, II и III квартал отчетного года – промежуточной финансовой отчетности пенсионного фонда. Первый отчетный период – II квартал 2020 года, а первая отчетность подается до 30 сентября 2020 года;

- годовая финансовая отчетность администратора и годовая финансовая отчетность пенсионных фондов включается в соответствующие ежегодные данные. Первый отчетный период – 2020 г.

«Мы переходим к ежедневной подаче администраторами информации о составе, структуре и чистой стоимости активов НПФ, так же как сейчас это работает для открытых инвестиционных фондов. Сроки подачи первой отчетности мягкие, что позволит вовремя настроить системы как на стороне администраторов, так и на стороне Комиссии. Сейчас все идет по графику, мы будем готовы с 1 июля принять на себя функцию государственного регулирования управляющих имуществом и администраторов НПФ», – отметил член НКЦБФР Александр Панченко.